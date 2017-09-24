В Киржачском районе построят завод авиационно-космической отрасли

В поселке Першино Киржачского района дан старт строительству нового завода авиационно-космической отрасли. Это будет уникальный производственный комплекс по созданию современного, наукоёмкого производства комплектующих для авиационной и ракетной техники. Проект является одним из самых высокотехнологичных и отвечает самым высоким стандартам. Об этом заявил вице-губернатор Михаил Колков.

Кроме того, проект значим и своей социальной составляющей – в регионе появится свыше 350 рабочих мест. Для обеспечения нового производства квалифицированными кадрами ведется работа с Владимирским государственным университетом. Между НПО «Наука» и ВлГУ подписан и успешно реализуется договор о сотрудничестве. В соответствии с ним проводятся совместные конференции по обмену опытом, на протяжении нескольких лет НПО «Наука» принимает на производственную практику студентов университета, а также трудоустраивает выпускников ВлГУ.

Инвестиционный проект с объемом финансирования свыше 2 млрд. рублей ПАО НПО «Наука» реализует при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, администрации Владимирской области и Внешэкономбанка. Он предполагает модернизацию и реконструкцию существующих производственных мощностей филиала НПО в поселке Першино, а также строительство новых производственного, административного и испытательного корпусов общей площадью более 16 тыс. кв. метров. Новый завод планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году. На нем будет налажено производство систем жизнеобеспечения летательных аппаратов и авиационных агрегатов.

Символом нового предприятия стал спускаемый аппарат космического корабля «Восток», в котором 9 марта 1961 года были возвращены на землю собака Чернушка и манекен человека. Система жизнеобеспечения этого космического корабля была разработана, изготовлена и испытана коллективом НПО «Наука».

Автор: Владимирская служба новостей