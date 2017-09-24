Команда ВлГУ победила во Всероссийском конкурсе студентов-спасателей

Сборная команда студентов Владимирского государственного университета заняла первое место на Всероссийском конкурсе добровольных спасательных студенческих отрядов, который прошел в Иваново.

Организаторы подготовили для участников соревнований несколько дистанций: «Нормы ГТО спасателя», «Поисково-спасательные работы в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера» и «Комбинированная пожарная эстафета».

Команда опорного вуза Владимирской области показала лучший результат на дистанции «Нормы ГТО спасателя», где каждый участник должен был проявить себя в беге на 100 м, в прыжках в длину с места, в подтягивании и в отжимании. В беге на 100 метров особо отличились владимирцы Александра Лещенко и Егор Андрианов, которые заняли второе место. Евгения Сучкова в этой дисциплине заняла третье место, а в прыжках в длину с места она стала первой. Среди юношей дальше всех прыгнул также студент ВлГУ – Никита Смыслов.

На дистанции «Поисково-спасательные работы в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера» победителя выбирали в командном зачёте – им стали представители Владимирской области. Второй этап, по признанию участников, был очень сложным. В спецодежде, снаряжённые тяжелыми гидравлическими инструментами участники должны были перенести условно пострадавшего, вес носилок составил 60 кг. При этом ребята преодолевали различные препятствия, в том числе в условиях замкнутого пространства. Время прохождения дистанции было ограничено. Кроме того, на этом этапе конкурсанты демонстрировали знания и умения, связанные с химической защитой и скалолазанием.

На третьем этапе Всероссийского конкурса студенты-спасатели соревновались в комбинированной пожарной эстафете. По её итогам сборная ВлГУ заняла первое место и получила статус бесспорного лидера этих соревнований.

Автор: Владимирская служба новостей