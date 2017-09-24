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Новости
24.09.2017 13:29

Владимир избавят от незаконной рекламы
На следующей неделе в городе Владимир начнется демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций. В списке — 51 адрес. От стихийных растяжек избавят фасады зданий на улицах Тракторная, Нижняя и Верхняя Дуброва, Соколова-Соколенка, Добросельская, Горького, Студеная гора и на проспекте Ленина. 
Те предприниматели, кто не успели самостоятельно снять рекламу, обратно получить вывески смогут в течение месяца, но перед этим они должны будут заплатить за демонтаж и хранение рекламной конструкции. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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