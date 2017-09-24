Владимир избавят от незаконной рекламы

На следующей неделе в городе Владимир начнется демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций. В списке — 51 адрес. От стихийных растяжек избавят фасады зданий на улицах Тракторная, Нижняя и Верхняя Дуброва, Соколова-Соколенка, Добросельская, Горького, Студеная гора и на проспекте Ленина.

Те предприниматели, кто не успели самостоятельно снять рекламу, обратно получить вывески смогут в течение месяца, но перед этим они должны будут заплатить за демонтаж и хранение рекламной конструкции.

Автор: Владимирская служба новостей