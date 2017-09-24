«Торпедо» обыграло псковичей

В рамках 10-ого тура ФОНБЕТ владимирское «Торпедо» сумело обыграть команду «Псков - 747». Судьбу противостояния решил один точный удар. С пенальти победу чёрно-белым принёс Илья Зинин.

Таким образом, на данный момент владимирцы по-прежнему занимают 6 месте в турнирной таблице. В активе команды — 17 очков.

Следующая игра состоится в Муроме. 30 сентября соперником наших футболистов выступит местная команда. Игра начнется в 15 часов.

Кстати, бесплатно получить билеты на матч можно в магазине спортивной атрибутики напротив касс стадиона «Торпедо». Для этого необходимо предъявить паспорт с регистрацией в городе Владимир.





Автор: Владимирская служба новостей