ОДКБ присоединилась к проекту «Бережливая поликлиника»

Областная детская клиническая больница стала четвертой во Владимирской области медицинской организацией, вошедшей в пилотный проект «Бережливая поликлиника». Его участниками также являются Детская городская поликлиника №1 г. Владимира, Городская поликлиника №1 г. Владимира и Гороховецкая центральная районная больница.

«Бережливые поликлиники» откроются во Владимирской области уже до конца этого года. Пилотный проект позволит сделать работу регистратур и медицинских работников более рациональной за счет улучшения медицинской логистики, сокращения времени нахождения пациента в очередях и устранения ненужных хождений по кабинетам.

На реализацию проекта «Бережливая поликлиника» Областная детская клиническая больница направила более 2 млн. рублей. Потоки пациентов планируется разделить на несколько сегментов в зависимости от целей визита в медицинское учреждение. Кроме того, проект предусматривает организацию открытой регистратуры, что исключает барьеры между пациентами и медицинскими регистраторами. Для удобства посетителей поликлиника будет оборудована местами ожидания и пеленальными столиками.

Особые требования – к эстетике проекта. Яркие цветовые решения, графическое оформление стен в виде забавных рисунков, удобная мебель – гармоничное сочетание уюта и функциональности - должны вызвать положительные эмоции у маленьких пациентов и создать комфортный микроклимат.

Как сообщила главный врач Областной детской клинической больницы Светлана Макарова, обновленные территориальная поликлиника, обслуживающая приписное детское население города Владимира, и областная консультативная поликлиника должны открыться в конце ноября.

Напомним, проект «Бережливая поликлиника» начал реализовываться Минздравом России в прошлом году при участии корпорации «Росатом». Первыми городами, где открылись такие поликлиники, стали Ярославль, Калининград и Севастополь.

Автор: Владимирская служба новостей