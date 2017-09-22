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Новости
22.09.2017 12:27

Госдума одобрила увеличение штрафов за непропуск пешеходов
Законопроект об увеличении штрафов за нарушения на пешеходных переходах Госдума приняла во втором чтении. Авторы документа предлагают штрафовать за это нарушение на 2,5 тыс. рублей. Мера будет применяться к тем автолюбителям, которые не пропустили пешехода. Сейчас санкция за нарушения на переходах зафиксирована на уровне полутора тысяч рублей. Если виновником аварии стал пешеход, он должен заплатить 500 рублей.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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