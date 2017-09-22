Коммунальщиков оштрафовали за невывоз мусора

19 военной прокуратурой армии, войсковая часть 56680 проведена проверка исполнения требований законодательства по охране окружающей среды в сфере санитарно – эпидемиологического благополучия населения на территории Владимирской области.

Установлено, что АО «ГУ ЖКХ» в течение длительного времени не исполнялись обязательства по вывозу мусора с контейнерных площадок военных городков, расположенных в г. Владимир и Владимирской области, в результате чего образовались значительные навалы мусора, чем были нарушены гарантированные Конституцией Российской Федерации права граждан на благоприятную окружающую среду и охрану здоровья.

В целях устранения выявленных нарушений 19 военной прокуратурой армии, войсковая часть 56680 в отношении юридического лица -

АО «ГУ ЖКХ» возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами), которые направлены в Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Владимирской области.

Указанные нарушения экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации носят не единичный характер. В течение года АО «ГУ ЖКХ» не однократно привлекалось к административной ответственности по аналогичным нарушениям.

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях АО «ГУ ЖКХ» назначено наказание в виде административного штрафа на общую сумму 300 000 рублей.

Автор: Владимирская служба новостей