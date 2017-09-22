На завершение строительства школы в микрорайоне 8-ЮЗ направлено около 432 миллионов

На завершение строительства школы в микрорайоне 8-ЮЗ Владимир получил из федерального и областного бюджетов около 432 миллионов рублей. Напомним, учебное заведение должны сдать к концу года. Учиться в ней смогут 1200 человек.

Кроме того, из областного бюджета направят около 10 млн рублей на устройство велосипедных дорожек на Лыбедской магистрали от площади Фрунзе до Октябрьского проспекта, и более 13 млн рублей — на строительство правостороннего съезда на улицу Гагарина с Лыбедской магистрали.

870 тыс. рублей из городского бюджета будут направлены на оснащение системой видеонаблюдения недавно отреставрированного сквера за городским Дворцом культуры на ул. Горького, полтора миллиона — на присоединение к инженерным сетям спортивного комплекса для занятий хоккеем на льду и фигурным катанием на проспекте Ленина.

Автор: Владимирская служба новостей