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Новости
22.09.2017 12:13

На завершение строительства школы в микрорайоне 8-ЮЗ направлено около 432 миллионов
На завершение строительства  школы в микрорайоне 8-ЮЗ Владимир получил  из федерального и областного бюджетов около 432 миллионов рублей. Напомним, учебное заведение должны сдать к концу года. Учиться в ней смогут 1200 человек. 
Кроме того, из областного бюджета направят около 10 млн рублей на устройство велосипедных дорожек на Лыбедской магистрали от площади Фрунзе до Октябрьского проспекта, и более 13 млн рублей — на строительство правостороннего съезда на улицу Гагарина с Лыбедской магистрали.
870 тыс. рублей из городского бюджета будут направлены на оснащение системой видеонаблюдения недавно отреставрированного сквера за городским Дворцом культуры на ул. Горького, полтора миллиона — на присоединение к инженерным сетям спортивного комплекса для занятий хоккеем на льду и фигурным катанием на проспекте Ленина.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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