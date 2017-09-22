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22.09.2017 10:18
В микрорайоне 8-ЮЗ откроется филиал Детской поликлиники №1
После сдачи в эксплуатацию помещения детской поликлиники в микрорайоне 8-ЮЗ владимирские медики готовятся к открытию нового филиала. Оно намечено на октябрь этого года.
По словам главного врача Татьяны Максимовой, филиал поликлиники еще не подключен к системе электроснабжения, но в ближайшее время этот вопрос будет решен. Также необходимо получить лицензию на осуществление медицинской деятельности, завезти мебель и оборудование.
Новый филиал будет обслуживать 14 участков – это более 11 тысяч человек. При этом другой филиал на проспекте Ленина будет реорганизован. На его месте откроется детский центр здоровья.
Автор: Владимирская служба новостей