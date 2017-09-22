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Новости
22.09.2017 10:04

В Ковровском районе перед судом предстанет мошенница
В Ковровском районе перед судом предстанет мошенница. По данным следствия, девушка, работая на почте, заказала в Санкт-Петербурге два складных кресла стоимостью 7 500 рублей. В заявке она указала выдуманные анкетные данные получателя и адрес своей работы. Когда заказ пришел, работница вскрыла его и похитила кресла. А чтобы сохранить форму и вес посылки, мошенница заменила их на различные предметы, не представляющие ценности. По истечении срока хранения посылка вернулась отправителю. Вскрыв коробку, предприниматель обнаружил подмену содержимого.
Сейчас против девушки возбуждено уголовное дело. С почты она уволена. 
  УФПС Владимирской области сообщает, что предприятие оказывает максимальное содействие правоохранительным органам в расследовании дела в отношении бывшего сотрудника.
Аппаратом управления филиала разработаны и принимаются конкретные меры по повышению эффективности внутренней контрольно-ревизионной работы, а также дополнительному изучению профессиональных и деловых качеств почтовых работников, , в том числе и на этапе прохождения ими испытательного срока при приеме на работу в систему связи.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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