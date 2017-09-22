Во Владимире подвели итоги весеннего призыва

Во Владимире подвели итоги весеннего призыва. Из Октябрьского и Фрунзенского районов в армию отправились 245 человек, а из Ленинского — 133. В связи с тем, что теперь возможно прохождение военной службы сразу по контракту после окончания учебы в средне-специальных учебных заведениях, растет число тех, кто готов заменить 1 год службой по контракту на 2 года. И по прогнозам число таких военнослужащих будет расти. Поэтому предстоящий осенний призыв будет малочисленным.

К проблемам, выявленным в ходе призыва, военкомы отнесли недостаток врачей, их постоянную сменяемость, затягивание медицинских обследований призывников, несвоевременное предоставление информации сотрудниками образовательных заведений, отвечающих за воинский учет, о постановке и снятии с учета граждан, подлежащих призыву, выявление призывников, работающих без оформления трудового договора в частных фирмах.

Автор: Владимирская служба новостей