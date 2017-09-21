Область получила из федерального бюджета дополнительно 35 миллионов рублей

На заседании Законодательного Собрания депутаты рассмотрели 18 вопросов, в то числе утвердили изменения в областной бюджет.

Из федерального бюджета в область поступило 35,3 млн. руб. Средства пойдут на лекарственное обеспечение федеральных категорий льготников (19 млн. руб.) и на ежемесячную денежную выплату, назначаемую при рождении третьего или последующих детей до достижения ими возраста трех лет (16,3 млн. руб.).

Кроме того, за счет перераспределения дополнительные деньги выделены на строительство котельных в Камешково, поселке Городищи Петушинского района и в селе Шихобалово Юрьев-Польского района и на реконструкцию водозаборных сооружений Суздаля.

В первом чтении принят законопроект «О туристской деятельности во Владимирской области». Это рамочный документ, цель которого - законодательно определить основные векторы развития отрасли. В числе приоритетов - культурно-познавательный, активный, событийный, религиозный (паломнический), сельский, гастрономический, деловой, лечебно-оздоровительный, автомобильный и экологический туризм.

Депутаты продолжили комплексную работу по совершенствованию законодательства, регламентирующего инвестиционную деятельность. Принят закон «О регулировании отдельных вопросов реализации региональных инвестиционных проектов во Владимирской области». В дополнения к требованиям Налогового кодекса к региональным инвестиционным проектам, установленные дополнительные:





- объем капитальных вложений для российских инвесторов не менее 100 млн. руб. в срок не более 3-х лет;

- размер заработной платы не ниже среднеобластной по отрасли за предыдущий год;

- инвестор в период применения пониженной налоговой ставки уплачивает налоги, сборы и страховые взносы в установленные сроки.

Решение о включении в реестр региональных инвестиционных проектов принимает Департамент инвестиций и внешнеэкономической деятельности. Установлен порядок и срок принятия такого решения. Напомним, Налоговый кодекс устанавливает следующие общие критерии, применяемые к региональному инвестпроекту: производство товаров осуществляется на территории одного региона, проект реализуется одним инвестором, объем капитальных вложений составляет не менее 50 млн. руб. за 3 года и не менее 500 млн. руб. за 5 лет.

Закон «О регулировании отдельных вопросов реализации региональных инвестиционных проектов» принят в развитие действующего инвестиционного законодательства области и тех мер, которые сегодня предпринимаются для стимулирования инвестиционной активности. В настоящее время разработана и действует дифференцированная система налоговых преференций для инвесторов (по налогу на прибыль и налогу на имущество).

Усовершенствован механизм предоставления строительной древесины многодетным семьям. Нововведения призваны поставить барьер на пути перекупщиков леса. Отныне порядок заключения договоров на куплю-продажу будет устанавливать департамент лесного хозяйства. Сама форма договора не изменится, она утверждена постановлением Правительства РФ. Но планируется предоставление заявителем дополнительных документов, за счет чего будет усилен контроль.

Изменения в закон «О регулировании отдельных отношений в сфере обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов на территории Владимирской области» расширяют сферу деятельности межведомственной комиссии по вопросам обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов. Теперь она будет контролировать и фальсифицированную продукцию (сейчас - продукцию с ГМО). Напомним, комиссия создана в 2013 году и в ее задачи входит создание условий для повышения качества и конкурентоспособности товаров, защита от некачественной, контрафактной, фальсифицированной продукции, создание системы рейтинговой оценки товаров, популяризация производителей качественных товаров и услуг.

Внесены важные изменения в Устав области, дающие депутатам полномочия заслушивать информацию о деятельности федеральных органов исполнительной власти. Комментируя это решение, председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв напомнил коллегам историю вопроса. Такая инициатива прозвучала весной на встрече членов Совета законодателей с Президентом. После этого был принят соответствующий федеральный закон, а теперь скорректирована и региональная законодательная база.

Депутаты поддержали законодательную инициативу коллег из Севастополя, предложивших государственную поддержку по трудоустройству на первое рабочее место оказывать молодежи в возрасте от 18 до 25 лет без опыта работы, имеющим профессиональное образование. Сейчас поддержка оказывается только гражданам 18-20 лет, имеющим среднее профессиональное образование. Это поможет с трудоустройством и молодым людям, поступившим в учебные заведения после службы в армии, и молодым матерям, находившимся в период обучения в академическом отпуске, т. к. они заканчивают обучение в возрасте старше 20 лет.

Автор: Владимирская служба новостей