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Новости
21.09.2017 15:09

Голосуем за владимирских футболистов
На сайте ПФЛ стартовало голосование по определению лучшего гола августа ФОНБЕТ - Первенства России по футболу среди команд клубов в группах «Запад», «Центр», «Юг», «Урал-Приволжье» и «Восток». Среди номинантов есть мяч, забитый владимирским торпедовцем Алексеем Баевым в ворота «Знамени труда», а также гол муромского футболиста Антона Бетюжнова. Болельщики смогут зайти на сайт ПФЛ и проголосовать на наших земляков. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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