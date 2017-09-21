Подготовка объектов жизнеобеспечения к работе в отопительном периоде 2017-2018 года проводится в плановом режиме. На сегодняшний день жилищный фонд готов на 98 процентов, котельные — на 96 процентов, тепловые сети — на 96 процентов, водопроводные сети — на 97 процентов, канализационные сети — на 94 процента, электрические сети — на 96 процентов, водозаборные сооружения — на 97 процентов, водопроводные насосные станции — на 97 процентов, канализационные насосные станции — на 95 процентов, очистные сооружения канализации — на 93 процента. Об этом сообщил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Глеб Серёгин.
В лидерах по подготовке котельных к отопительному сезону – город Гусь-Хрустальный, Селивановский, Меленковский, Муромский и Юрьев-Польский районы. Ниже среднеобластного уровня показатели готовности котельных отмечены в городе Владимире (82 процента) и в Александровском районе (87 процентов). Пока немного отстают по показателям подготовки Камешковский и Петушинский районы. Это объясняется тем, что в этих территориях сейчас ведётся строительство трёх новых котельных – в Камешково с участием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и в посёлке Городищи Петушинского района - в рамках программы энергосбережения. Также планируется строительство новой котельной в Муроме.
Директор департамента ЖКХ проинформировал, что если достаточно тёплая погода не сменится критично низкими температурами, то тепло в дома планируют дать по графику – в начале октября. При этом каждый муниципалитет сам определяет дату начала отопительного сезона.
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