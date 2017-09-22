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Новости
22.09.2017 09:08

В Центре классической музыки - открытие юбилейного сезона
Концертом русских симфонических шедевров откроется сегодня XX юбилейный сезон Владимирского Губернаторского симфонического оркестра под управлением Артёма Маркина. 
Программу откроют две испанские увертюры «Арагонская хота» и «Ночь в Мадриде» великого русского композитора Михаила Глинки. Эти сочинения были написаны им под сильным влиянием от визита в Испанию. В этой стране композитора привлекали, в первую очередь, колоритные напевы простого народа. 
Продолжит концерт симфоническая поэма главы «Могучей кучки» Милия Балакирева «Тамара» на стихи Михаила Лермонтова. Это стихотворение основано на грузинской легенде о Дарье - распутной сестре великой царицы Тамары, которую правительница заключила в Дарьяльскую башню. Всех мужчин, оказывавшихся поблизости, коварная царевна зазывала к себе, а потом убивала их, и до сих пор в завываниях ветра в Дарьяльском ущелье слышатся стоны этих несчастных... 
И в конце прозвучит симфоническая сюита Николая Римского-Корсакова «Антар» на тему восточной сказки Осипа Сенковского. Это первое произведение композитора на восточный сюжет, в нем чувствуется глубокое проникновение в народную музыку Востока. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
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