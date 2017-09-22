В Киржачском районе построят завод авиационно-космической отрасли

Сегодня в поселке Першино Киржачского района будет дан старт строительству нового завода авиационно-космической отрасли «Наука». Это крупный инвестиционный проект, на реализацию которого планируется направить более 2 млрд. рублей. Они пойдут на строительство новых производственного, административно-бытового и испытательного корпусов общей площадью более 16 тыс. м². Проект значим и своей социальной составляющей – во Владимирской области появится свыше 350 рабочих мест.

Научно-производственное объединение «Наука» — лидер в области создания систем и агрегатов кондиционирования, жизнеобеспечения, систем автоматического регулирования давления для авиационно-космической техники в России, а также для международных программ. Предприятие было образовано в 1931 году.

Автор: Владимирская служба новостей