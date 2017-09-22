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Новости
22.09.2017 08:36

В Киржачском районе построят завод авиационно-космической отрасли
Сегодня в поселке Першино Киржачского района будет дан старт строительству нового завода авиационно-космической отрасли «Наука». Это крупный инвестиционный проект, на реализацию которого планируется направить более 2 млрд. рублей. Они пойдут на строительство новых производственного, административно-бытового и испытательного корпусов общей площадью более 16 тыс. м². Проект значим и своей социальной составляющей – во Владимирской области появится свыше 350 рабочих мест. 
Научно-производственное объединение «Наука» — лидер в области создания систем и агрегатов кондиционирования, жизнеобеспечения, систем автоматического регулирования давления для авиационно-космической техники в России, а также для международных программ. Предприятие было образовано в 1931 году. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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