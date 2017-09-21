Сделать прививку от гриппа можно в мобильном комплексе

Жители Владимирской области смогут бесплатно вакцинироваться от гриппа в мобильном прививочном кабинете. Он будет работать на площади около гипермаркета «Глобус» с 22 сентября по 8 октября, с 10 утра до 5 вечера, включая выходные дни.

Бесплатную вакцинацию сможет пройти любой желающий. При себе необходимо иметь паспорт и полис.

Мобильная форма прививочной кампании организована с целью повышения доступности вакцинации и для удобства жителей области. Защитный эффект от иммунизации наступает через две-три недели после вакцинации и сохраняется в течение года. Современные вакцины имеют высокий уровень безопасности и минимум противопоказаний. Исключение – пациенты с аллергией на белок куриного яйца, а также лица с острыми и хроническими заболеваниями в стадии обострения.

Автор: Владимирская служба новостей