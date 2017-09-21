6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
21.09.2017 13:12

Сделать прививку от гриппа можно в мобильном комплексе
Жители Владимирской области смогут бесплатно вакцинироваться от гриппа в мобильном прививочном кабинете. Он будет работать на площади около гипермаркета «Глобус» с 22 сентября по 8 октября, с 10 утра до 5 вечера, включая выходные дни.
Бесплатную вакцинацию сможет пройти любой желающий. При себе необходимо иметь паспорт и полис. 
Мобильная форма прививочной кампании организована с целью повышения доступности вакцинации и для удобства жителей области. Защитный эффект от иммунизации наступает через две-три недели после вакцинации и сохраняется в течение года. Современные вакцины имеют высокий уровень безопасности и минимум противопоказаний. Исключение – пациенты с аллергией на белок куриного яйца, а также лица с острыми и хроническими заболеваниями в стадии обострения.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт