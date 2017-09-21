Какую музыку слушают владимирцы на работе

Сайт по поиску работы Зарплата.ру выяснил, какую музыку слушают владимирцы на работе. В ТОП-3 любимых музыкальных стилей вошли: поп (47%), рок (42%) и инструментальная музыка (31%). Меньше всего горожане любят хип-хоп (12%) и транс (11%).

В ТОП-листе владимирцев оказались группы «Linkin Park», «Metallica», «Ария», «Rammstein», «ДДТ», «Би-2», «Сплин». Также жители оказались неравнодушны к Вивальди и Моцарту.

По мнению 42% владимирцев музыка помогает им сосредоточиться на рабочих задачах, 33% считают, что она способствует вдохновению, а 23% просто расслабляются под любимые песни. Только 8% признались, что музыка отвлекает их от работы.

Автор: Владимирская служба новостей