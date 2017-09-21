Иномарка сбила пьяного велосипедиста

Накануне во Владимирской области произошло два ДТП с участием двухколесного транспорта. Так, в Кольчугинском районе иномарка сбила пьяного велосипедиста, который решил повернуть перед близко идущим транспортом. У мужчины — ушибы и ссадины. А в Петушинском районе мотоциклист врезался в Газель, которая поворачивала налево. Пострадавший с диагнозом: открытый перелом правой голени, непроникающее ранение брюшной полости — госпитализирован.

Автор: Владимирская служба новостей