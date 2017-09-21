6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
21.09.2017 12:21

Иномарка сбила пьяного велосипедиста
Накануне во Владимирской области произошло два ДТП с участием двухколесного транспорта. Так, в Кольчугинском районе иномарка сбила пьяного велосипедиста, который решил повернуть перед близко идущим транспортом. У мужчины — ушибы и ссадины. А в Петушинском районе мотоциклист врезался в Газель, которая поворачивала налево. Пострадавший с диагнозом: открытый перелом правой голени, непроникающее ранение брюшной полости — госпитализирован.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт