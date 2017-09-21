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Новости
21.09.2017 11:56

В детском доме поселка Мелехово найдены просроченные лекарства
В детском доме поселка Мелехово Ковровского района хранились просроченные лекарства. В ходе проверки были найдены медицинские препараты «Сальбутамол - Тева», «Магния сульфат», сроки годности которых истекли в июне 2017 года.
По данному факту руководителю учреждения внесено представление, по результатам которого нарушения были устранены, ответственное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в отношении медсестры возбуждено административное дело, виновное лицо оштрафовано на 10 тыс. рублей.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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