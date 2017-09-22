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Новости
22.09.2017 08:50

Во Владимире пройдет II Межрегиональный фестиваль «Золотое колечко»
Сегодня во Владимире стартует II Межрегиональный фестиваль театров кукол «Золотое колечко». Он соберет 16 лучших театров кукол из России и ближнего зарубежья (г.Гомель Республика Беларусь; г. Симферополь, г.Сургут, г.Чебоксары, г.Казань, г. Вологда, г. Йошкар – Ола и др.). Сказки русские, европейские, современная драматургия – такова творческая палитра фестиваля.  
Спектакли пройдут  на трёх площадках Владимира: в областном театре кукол, на сцене театра «Разгуляй», а также в Областном Доме работников искусств. 
Кроме того, постановки смогут посмотреть жители Мурома, Камешкова и Гороховца. 
Помимо театрализованной программы, зрителей ждут встречи с артистами, мастер-классы, творческие акции. 
Особым мероприятием фестиваля станет благотворительный показ спектакля «Сказка о простом счастье и золотом несчастье» Чувашского государственного театра кукол 22 сентября. Данный театр уделяет большое внимание программам для детей с ограниченными возможностями и является организатором  фестиваля для особенного зрителя «Одинаковыми быть нам не обязательно».
Итоги фестиваля «Золотое колечко» подведут на закрытии 28 сентября.  
А открытие состоится сегодня в 17 часов на сцене областного театра кукол. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
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