Во Владимире пройдет II Межрегиональный фестиваль «Золотое колечко»

Сегодня во Владимире стартует II Межрегиональный фестиваль театров кукол «Золотое колечко». Он соберет 16 лучших театров кукол из России и ближнего зарубежья (г.Гомель Республика Беларусь; г. Симферополь, г.Сургут, г.Чебоксары, г.Казань, г. Вологда, г. Йошкар – Ола и др.). Сказки русские, европейские, современная драматургия – такова творческая палитра фестиваля.

Спектакли пройдут на трёх площадках Владимира: в областном театре кукол, на сцене театра «Разгуляй», а также в Областном Доме работников искусств.

Кроме того, постановки смогут посмотреть жители Мурома, Камешкова и Гороховца.

Помимо театрализованной программы, зрителей ждут встречи с артистами, мастер-классы, творческие акции.

Особым мероприятием фестиваля станет благотворительный показ спектакля «Сказка о простом счастье и золотом несчастье» Чувашского государственного театра кукол 22 сентября. Данный театр уделяет большое внимание программам для детей с ограниченными возможностями и является организатором фестиваля для особенного зрителя «Одинаковыми быть нам не обязательно».

Итоги фестиваля «Золотое колечко» подведут на закрытии 28 сентября.

А открытие состоится сегодня в 17 часов на сцене областного театра кукол.





Автор: Владимирская служба новостей