Проект по благоустройству территории в Вязниках признали лучшим

В Москве состоялась церемония награждения победителей III Ежегодного градостроительного конкурса Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

В номинации «Лучший реализованный проект в моногороде в рамках программы «Пять шагов благоустройства» победителем стал проект из Владимирской области. Инициатива была направлена на благоустройство территории и инфраструктуры перед зданием ГЦКиО «Спутник» в городе Вязники. В рамках проекта установили музыкальные и литературные скамейки, арт-объекты, освещение, разбили розарий и обустроили клумбы. Также экспертами были отмечены еще три проекта из Томской, Нижегородской и Свердловской областей.

Автор: Владимирская служба новостей