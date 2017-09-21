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Новости
21.09.2017 11:39

Проект по благоустройству территории в Вязниках признали лучшим
В Москве состоялась церемония награждения победителей III Ежегодного градостроительного конкурса Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. 
В номинации «Лучший реализованный проект в моногороде в рамках программы «Пять шагов благоустройства» победителем стал проект из Владимирской области. Инициатива была направлена на благоустройство территории и инфраструктуры перед зданием ГЦКиО «Спутник» в городе Вязники. В рамках проекта установили музыкальные и литературные скамейки, арт-объекты, освещение, разбили розарий и обустроили клумбы. Также экспертами были отмечены еще три проекта из Томской, Нижегородской и Свердловской областей. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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