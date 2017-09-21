Владимирцы присоединятся к акции «Атомный велопробег – 2017»

Владимирцы присоединятся к акции «Атомный велопробег – 2017». Она пройдет в субботу в разных городах России. Велосипедисты с дозиметрами проедут по улицам городов и проведут замеры уровня радиации. «Атомный велопробег» превратит обычную прогулку в научное исследование.

Сбор участников – в 11.30 в ИЦАЭ Владимира (Октябрьский проспект, 3, вход со двора через шлагбаум, домофон 10). Время старта – 12.00.

Узнать дополнительную информацию о мероприятии и записаться на прохождение одного из маршрутов можно по телефонам: 8(4922) 32-67-22, 32-53-83, 8-903-832-22-27 – руководитель информационного центра по атомной энергии Илья Константинович Житков.

Автор: Владимирская служба новостей