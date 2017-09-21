6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
21.09.2017 11:31

Владимирцы присоединятся к акции «Атомный велопробег – 2017»
Владимирцы присоединятся к акции «Атомный велопробег – 2017». Она пройдет в субботу в разных городах России. Велосипедисты с дозиметрами проедут по улицам городов и проведут замеры уровня радиации. «Атомный велопробег» превратит обычную прогулку в научное исследование. 
Сбор участников – в 11.30 в ИЦАЭ Владимира (Октябрьский проспект, 3, вход со двора через шлагбаум, домофон 10). Время старта – 12.00. 
Узнать дополнительную информацию о мероприятии и записаться на прохождение одного из маршрутов можно по телефонам: 8(4922) 32-67-22, 32-53-83, 8-903-832-22-27 – руководитель информационного центра по атомной энергии Илья Константинович Житков.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт