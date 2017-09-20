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Новости
20.09.2017 15:57

Массовая эвакуация людей не связана с учениями
Массовая эвакуация людей в разных регионах России не связана с какими бы то ни было учениями. Об этом заявил глава МЧС Владимир Пучков, пишет Интерфакс. Так министр прокомментировал версию, которая появилась в СМИ. Якобы серия анонимных звонков о минировании может быть частью заранее запланированных учений спасателей. Ведомство таких мероприятий не проводило и не проводит, уточнил Владимир Пучков. По его словам, волна «телефонного терроризма» является большой и серьезной проблемой. Серия анонимных звонков о минировании продолжается уже вторую неделю, в крупных городах ежедневно эвакуируют торговые центры, школы, жилые дома, мэрии и управы. По мнению силовиков, сообщения поступают из-за рубежа. Злоумышленники связаны с группировкой «Исламское государство», запрещенной в России.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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