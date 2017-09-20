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Новости
20.09.2017 15:00

Во Владимире искали бомбы
Сегодня около полудня во Владимире эвакуировали людей из торговых центров, гостиницы "Заря", первого корпуса Владимирского госуниверситета, мэрии и администрации области. Во всех зданиях искали якобы заложенные там бомбы. Всего поступило 25 звонков о готовящихся взрывах. Объекты обыскивали кинологи, на местах дежурили скорая помощь и пожарные. Также сегодня проходили эвакуации в Москве и Санкт-Петербурге. За неделю в разных регионах России из-за массовых анонимных звонков эвакуировали 200 тысяч человек. Угрозы взрыва ни разу не подтвердились. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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