Во Владимире искали бомбы

Сегодня около полудня во Владимире эвакуировали людей из торговых центров, гостиницы "Заря", первого корпуса Владимирского госуниверситета, мэрии и администрации области. Во всех зданиях искали якобы заложенные там бомбы. Всего поступило 25 звонков о готовящихся взрывах. Объекты обыскивали кинологи, на местах дежурили скорая помощь и пожарные. Также сегодня проходили эвакуации в Москве и Санкт-Петербурге. За неделю в разных регионах России из-за массовых анонимных звонков эвакуировали 200 тысяч человек. Угрозы взрыва ни разу не подтвердились.

Автор: Владимирская служба новостей