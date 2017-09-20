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Новости
20.09.2017 11:28

Реконструкцию «Патриарших садов» планируется закончить в декабре текущего года
Реконструкцию «Патриарших садов» планируется закончить в декабре текущего года. Об этом было озвучено на заседании комитета по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям Совета народных депутатов города. В нынешнем году было намечено выполнение археологических исследований, строительство зданий учебного корпуса на 75 учащихся, конференц-зала на 200 мест, оранжереи, теплицы, модульной газовой котельной, инженерных сетей к указанным зданиям, благоустройство и озеленение территории. В рамках контракта с начала выполнения работ  профинансированы работы на сумму 137 млн. рублей.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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