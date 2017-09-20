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Новости
20.09.2017 10:15

Во Владимире началась продажа единых проездных билетов на октябрь
С сегодняшнего дня во Владимир началась продажа единых проездных билетов на октябрь. Его можно купить в автобусах и троллейбусах, стоимость  — 1300 рублей. Актуален проездной будет на 28 из 40 имеющихся в городе маршрутов. В программе участвуют 4 перевозчика: «Владимирпассажиртранс», «АДМ», «Экипаж» и «Виктория».  Напомним, пока единый проездной появится в виде эксперимента, чтобы владимирцы сами решили, нужен он им или нет, а перевозчики и администрация смогли оценить его эффективность.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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