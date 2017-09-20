Владимир готовится к отопительному сезону

Владимир готовится к отопительному сезону. На сегодняшний день проведена проверка всех управляющих организаций на предмет готовности к зиме. АО «ВКС» затратило на ремонт теплосетей 177 млн рублей, в рамках инвестиционной программы освоено свыше 277 млн рублей. Проведены испытания на 336 км городских сетей теплоснабжения, выявленные недочеты оперативно устраняются. Из 22 запланированных мероприятий по реконструкции объектов теплоснабжения выполнено 17. Восстановлена теплоизоляция 9 тыс. погонных метров наружных труб. В нынешнем году на ряде трубопроводов ВКС предусмотрело шунтирующие перекрытия, которые позволяют в данный момент вести ремонтные работы без отключения потребителей от горячей воды.

Также компания «ВКС» уже представила график подключения потребителей к теплу. Если в прошлые годы подключение происходило постепенно, в течение 10-15 дней, то в этом году срок сократится до 5 дней.

Автор: Владимирская служба новостей