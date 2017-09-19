В Курлово открыли новый городской фонтан

В центральном сквере города Курлово Гусь-Хрустального района состоялась церемония открытия фонтана. Он создан в соответствии с программой благоустройства территории города в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Сквер должен стать настоящей жемчужиной городка. Проектом его благоустройства предусмотрены удобные скамейки с видом на детскую площадку, интерьерные декоративные постройки и этот самый фонтан — по задумке авторов, он символизирует исполнение желаний.

Автор: Владимирская служба новостей