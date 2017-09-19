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Новости
19.09.2017 16:56

В Петушинском районе открыта новая спортплощадка
В деревне Глубоково Петушинского района открыта новая спортивная площадка. Она построена на территории местной школы в рамках программы «Комплекс мер для создания условий для занятий физической культурой в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности» на средства федерального, областного и районного бюджетов. Новая спортивная площадка - многофункциональна: там можно играть в волейбол, баскетбол, футбол, а также в бадминтон и большой теннис.
На открытие важного социального объекта приехали заместитель губернатора Михаил Колков и руководство Петушинского района. Вице-губернатор сообщил, что в планируемой во Владимирской области закупке школьных автобусов один из них решено выделить Глубоковской школе. Эта новость была встречена бурными аплодисментами, поскольку немало ребят живет вдалеке от школы, и транспорт им просто необходим.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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