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Новости
19.09.2017 15:06

С конца октября планируется запустить второй авиарейс между Владимиром и Санкт-Петербургом
С конца октября планируется запустить второй авиарейс между Владимиром и Санкт-Петербургом. Об этом сообщил  замгендиректора АО «Комиавиатранс» Сергей Иванов. Скорее всего, это будут понедельник и пятница или суббота. Также в планах — делать туры выходного дня для организованных групп. Владимирские туристы могли бы летать на экскурсии в Питер и наоборот. Сейчас этим вопросом вплотную занимаются туроператоры. 
Напомним, сегодня полеты осуществляются раз в неделю — по пятницам. Реактивный лайнер «Эмбраер» на 50 пассажиров преодолевает расстояние между Владимиром и Санкт-Петербургом за 1 час 20 минут. Стоимость билета примерно равна цене проезда в купейном вагоне поезда: 4674 рубля.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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