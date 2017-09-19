С конца октября планируется запустить второй авиарейс между Владимиром и Санкт-Петербургом

С конца октября планируется запустить второй авиарейс между Владимиром и Санкт-Петербургом. Об этом сообщил замгендиректора АО «Комиавиатранс» Сергей Иванов. Скорее всего, это будут понедельник и пятница или суббота. Также в планах — делать туры выходного дня для организованных групп. Владимирские туристы могли бы летать на экскурсии в Питер и наоборот. Сейчас этим вопросом вплотную занимаются туроператоры.

Напомним, сегодня полеты осуществляются раз в неделю — по пятницам. Реактивный лайнер «Эмбраер» на 50 пассажиров преодолевает расстояние между Владимиром и Санкт-Петербургом за 1 час 20 минут. Стоимость билета примерно равна цене проезда в купейном вагоне поезда: 4674 рубля.

Автор: Владимирская служба новостей