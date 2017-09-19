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Новости
19.09.2017 14:55

Во Владимире пройдет предварительный этап Чемпионата России по волейболу
21 сентября во Владимире, в Городском центре здоровья стартует предварительный этап чемпионата России 2017-2018 годов по волейболу среди мужских команд высшей лиги «Б». В финал этой лиги выйдут команды, занявшие по итогам предварительного этапа первое-четвертое места в зоне «Запад» и первое-второе места в зоне «Восток».
Победившая в финале команда выходит в высшую лигу «А», а команда, занявшая 2-е место, будет играть переходные матчи до 3-х побед с командой, занявшей 11-е место в высшей лиге «А».
Департамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской области приглашает болельщиков поддержать команду 33-го региона. Вход на игры - свободный.

РАСПИСАНИЕ ИГР

21 сентября, четверг
17.00 - «Владимир» - «Динамо-ЦОП» (Краснодар)

22 сентября, пятница
17.00 - «Владимир» - «Динамо-ЦОП» (Краснодар)

24 сентября, воскресенье
17.00 - «Владимир» - «Ростов-Волей» (Ростов-на-Дону)

25 сентября, понедельник
17.00 - «Владимир» - «Ростов-Волей» (Ростов-на-Дону)

30 сентября, суббота
17.00 - «Владимир» - «Динамо-МГТУ» (Майкоп)

1 октября, воскресенье
17.00 - «Владимир» - «Динамо-МГТУ» (Майкоп)

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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