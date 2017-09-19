Во Владимире пройдет предварительный этап Чемпионата России по волейболу

21 сентября во Владимире, в Городском центре здоровья стартует предварительный этап чемпионата России 2017-2018 годов по волейболу среди мужских команд высшей лиги «Б». В финал этой лиги выйдут команды, занявшие по итогам предварительного этапа первое-четвертое места в зоне «Запад» и первое-второе места в зоне «Восток».

Победившая в финале команда выходит в высшую лигу «А», а команда, занявшая 2-е место, будет играть переходные матчи до 3-х побед с командой, занявшей 11-е место в высшей лиге «А».

Департамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской области приглашает болельщиков поддержать команду 33-го региона. Вход на игры - свободный.





РАСПИСАНИЕ ИГР





21 сентября, четверг

17.00 - «Владимир» - «Динамо-ЦОП» (Краснодар)





22 сентября, пятница

17.00 - «Владимир» - «Динамо-ЦОП» (Краснодар)





24 сентября, воскресенье

17.00 - «Владимир» - «Ростов-Волей» (Ростов-на-Дону)





25 сентября, понедельник

17.00 - «Владимир» - «Ростов-Волей» (Ростов-на-Дону)





30 сентября, суббота

17.00 - «Владимир» - «Динамо-МГТУ» (Майкоп)





1 октября, воскресенье

17.00 - «Владимир» - «Динамо-МГТУ» (Майкоп)

Автор: Владимирская служба новостей