Во Владимире пройдет предварительный этап Чемпионата России по волейболу
21 сентября во Владимире, в Городском центре здоровья стартует предварительный этап чемпионата России 2017-2018 годов по волейболу среди мужских команд высшей лиги «Б». В финал этой лиги выйдут команды, занявшие по итогам предварительного этапа первое-четвертое места в зоне «Запад» и первое-второе места в зоне «Восток».
Победившая в финале команда выходит в высшую лигу «А», а команда, занявшая 2-е место, будет играть переходные матчи до 3-х побед с командой, занявшей 11-е место в высшей лиге «А».
Департамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской области приглашает болельщиков поддержать команду 33-го региона. Вход на игры - свободный.
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