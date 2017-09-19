Во Владимире задержаны наркосбытчики

На территории областного центра сотрудниками регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков были задержаны трое уроженцев города Коврова. Молодые люди, двое 1991 года рождения и один 1995, подозреваются в сбыте наркотических средств в особо крупном размере.

В ходе личного досмотра у подозреваемых полицейские изъяли мобильные телефоны, в которых обнаружили списки из нескольких десятков адресов, расположенных во Владимире и Коврове.

По полученным данным сотрудниками УНК был проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых из тайника на территории города Владимира изъяты полиэтиленовые свертки с веществами разного цвета и приспособления для расфасовки. Проведенной впоследствии экспертизой установлено, что содержимым свертков являются синтетические наркотические средства N-метилофедрон массой 221,638 гр. и TMCP 2201 массой 355,735 гр.

Также в ходе осмотра участка местности, расположенного рядом с одной из остановок общественного транспорта на автодороге «Иваново-Шуя», оперативными сотрудниками обнаружены организованные задержанными тайники с неизвестными веществами, которые были изъяты и направлены на экспертизу. Заключением подтверждено, что в тайнике находились синтетические наркотические средства N-метилофедрон массой 495,636 гр. и TMCP 2201 массой 498,442 гр.

Кроме того, сотрудниками УНК в городе Коврове проведен осмотр еще 70 адресов. Обнаруженные и изъятые из них закладки с неизвестными веществами направлены на исследование.

В настоящее время установлено, что изъятые из незаконного оборота наркотические средства предназначались для реализации потребителям на территории региона через популярный интернет-месседжер. Фигуранты арестованы. В отношении них возбуждены уголовные дела

Автор: Владимирская служба новостей