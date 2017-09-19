Сделать прививку от гриппа можно будет в мобильном кабинете

Во Владимирской области от гриппа уже привилось 85 947 взрослых и 26 157 детей. Общее число привитых – 112 104 человека, что составляет 18,7% от запланированного количества.

Прививочная кампания стартовала 1 августа, а завершится ориентировочно до конца ноября. В рамках Национального календаря профилактических прививок на бесплатную вакцинацию имеют право дети с шестимесячного возраста, беременные, школьники, студенты, работники медицинских и образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сферы и лица старше 60 лет.

С целью повышения доступности вакцинации и для удобства населения во Владимире начнет работать мобильный прививочный кабинет, где любой желающий взрослый житель региона может сделать прививку против гриппа.

Мобильный комплекс будет работать на площади возле гипермаркета «Глобус» в течение двух недель. При себе необходимо иметь только паспорт и полис обязательного медицинского страхования. О графике работы прививочного кабинета департамент здравоохранения сообщит дополнительно.

Автор: Владимирская служба новостей