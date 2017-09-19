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Новости
19.09.2017 13:12

В Муроме насмерть сбили школьницу
В Муроме насмерть сбили школьницу. Трагедия произошла сегодня днем, сообщает портал «Муром24.рф». По предварительной информации, 16-летняя девочка вместе с одноклассниками возвращалась из парка 50-летия Советской власти, где у них проводились занятия физкультуры. Вместе с ними шел и преподаватель с красным флажком в руке. Однако на пешеходном переходе школьница решила перебежать дорогу, где её сбил кроссовер Toyota. От полученных травм десятиклассница скончалась на месте. 
Как выяснилось, за рулем автомобиля находилась женщина, по словам которой, в момент аварии её отвлёк пассажир. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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