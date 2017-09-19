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Новости
19.09.2017 12:56

Международная неделя слингоношения продолжается во Владимире
Во Владимире проходят мероприятия в рамках Международной недели слингоношения. Завтра в Доме молодежи (ул. Дзержинского, 5)  перед публикой выступят консультанты по слингоношению, детский психолог, специалист МЧС, детский фитнес-инструктор, массажист, врач-ортопед, арт-терапевт и стилист.   
В рамках лектория пройдет круглый стол, на котором мамы поделятся своим опытом поездок с маленькими детишками, которым помогал мистер Слинг! .
Также пройдет выставка ручного творчества мамочек, на которой можно рассказать о своем хобби, показать свои изделия и подделки, поделиться секретами и ноу-хау.  Для деток будет работать комната с игрушками.
Встреча пройдет с 11 до 18 часов. 
Для участия необходимо пройти регистрацию


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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