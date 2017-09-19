Международная неделя слингоношения продолжается во Владимире

Во Владимире проходят мероприятия в рамках Международной недели слингоношения. Завтра в Доме молодежи (ул. Дзержинского, 5) перед публикой выступят консультанты по слингоношению, детский психолог, специалист МЧС, детский фитнес-инструктор, массажист, врач-ортопед, арт-терапевт и стилист.

В рамках лектория пройдет круглый стол, на котором мамы поделятся своим опытом поездок с маленькими детишками, которым помогал мистер Слинг! .

Также пройдет выставка ручного творчества мамочек, на которой можно рассказать о своем хобби, показать свои изделия и подделки, поделиться секретами и ноу-хау. Для деток будет работать комната с игрушками.

Встреча пройдет с 11 до 18 часов.

Для участия необходимо пройти регистрацию





Автор: Владимирская служба новостей