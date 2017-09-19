Бухгалтер начисляла мужу по 100 тысяч в месяц

В Киржачском районе возбуждено уголовное дело в отношении бухгалтера больницы. Женщина обвиняется в мошенничестве. По данным регионального Управления ФСБ, муж Анны Андреевой устроился в это же медицинское учреждение сначала на должность водителя, а потом — автослесаря. По закону ему полагалась зарплата в 12 тысяч. Однако его жена, используя свое служебное положение, начисляла супругу по 100 тысяч в месяц, подделывая подписи главного бухгалтера и главврача. В итоге за год - с сентября 2015-го до декабря 2016 года — семья заработала более миллиона рублей.

Автор: Владимирская служба новостей