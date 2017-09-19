Илья Шанин покорил Китай

На берегу китайского острова Чжоушань стартовал 19-й Международный Фестиваль песчаной скульптуры. Единственным представителем России на нем стал известный владимирский скульптор Илья Шанин. Его творчество произвело незабываемое впечатление на жителей Поднебесной.

Одной из тем фестиваля была «Вокруг света». Нашему земляку предстояло изобразить Шри-Ланку и Украину. Несмотря на сложные климатические условия, скульптору удалось создать объемные фигуры, в том числе цейлонского слона.

Автор: Владимирская служба новостей