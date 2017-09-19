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Новости
19.09.2017 12:08

В Суздале вынесен приговор пьяному водителю
В Суздале вынесен приговор водителю, который повторно сел за руль в состоянии опьянения. Мужчину остановили на одной из улиц города за нарушение правил дорожного движения. Алкотестер показал, что автомоблист пьян. Причем садится за руль в таком виде он уже не в первый раз. 
Суд назначил мужчине наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением прав на 2 года.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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