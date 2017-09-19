Смертельное ДТП в Камешковском районе

Смертельное ДТП произошло сегодня утром в Камешковском районе. На трассе М7-Волга легковушка влетела в отбойник, после чего загорелась. В машине находилось трое человек. Водителем была 40-летняя женщина. Она погибла на месте. Двое пассажиров - 50-летний мужчина и 61-летняя женщина — получили травмы. Одному из них помощь была оказана на месте, другую доставили в больницу с травмами разной степени тяжести.

Причины ДТП выясняются.

Автор: Владимирская служба новостей