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Новости
19.09.2017 11:55

Смертельное ДТП в Камешковском районе
Смертельное ДТП произошло сегодня утром в Камешковском районе. На трассе М7-Волга легковушка влетела в отбойник, после чего загорелась. В машине находилось трое человек. Водителем была 40-летняя женщина. Она погибла на месте. Двое пассажиров - 50-летний мужчина и 61-летняя женщина — получили травмы. Одному из них помощь была оказана на месте, другую доставили в больницу с травмами разной степени тяжести. 
Причины ДТП выясняются.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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