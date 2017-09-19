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Новости
19.09.2017 11:44

Во Владимире завершился проект «Мама-предприниматель»
Во Владимире завершился федеральный проект «Мама-предприниматель».  27 жительниц Владимирской области прошли бесплатное обучение основам предпринимательства. В течение пяти дней для участниц были организованы лекции и мастер-классы. В финале состоялся конкурс бизнес-проектов, где предприниматели презентовали свои идеи. 
Лучшим по мнению жюри стал проект 30-летней мамы двух дочек Юлии Потаповой из Александрова.  Она получила грант в 200 тысяч рублей, который поможет в воплощении её бизнес-идеи: создании клинингового агентства в родном городе. Юлия изучила рынок услуг, нашла свободную нишу и планирует трудоустроить в компании 4 человека. 200 тысяч рублей Юлия потратит на приобретение необходимого оборудования, зарплату сотрудникам агентства, рекламу, продвижение сайта.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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