Во Владимире завершился проект «Мама-предприниматель»

Во Владимире завершился федеральный проект «Мама-предприниматель». 27 жительниц Владимирской области прошли бесплатное обучение основам предпринимательства. В течение пяти дней для участниц были организованы лекции и мастер-классы. В финале состоялся конкурс бизнес-проектов, где предприниматели презентовали свои идеи.

Лучшим по мнению жюри стал проект 30-летней мамы двух дочек Юлии Потаповой из Александрова. Она получила грант в 200 тысяч рублей, который поможет в воплощении её бизнес-идеи: создании клинингового агентства в родном городе. Юлия изучила рынок услуг, нашла свободную нишу и планирует трудоустроить в компании 4 человека. 200 тысяч рублей Юлия потратит на приобретение необходимого оборудования, зарплату сотрудникам агентства, рекламу, продвижение сайта.

Автор: Владимирская служба новостей