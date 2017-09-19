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Новости
19.09.2017 09:37

В Камешково завершается строительство и реконструкция котельных
К началу предстоящего отопительного сезона в Камешково должны быть введены в эксплуатацию две газовые котельные: одна — после реконструкции, вторая — вновь построенная. 
Реконструкцию проходит квартальная котельная мощностью 5,2 МВт, расположенная на ул. Свердлова. Там смонтирован новый модуль, «начинка» которого — современная и энергоэффективная. Причем используется здесь исключительно отечественное оборудование.
Еще более масштабный объект строится на ул. Молодежной — новая блочно-модульная газовая котельная мощностью 11 МВт. 
Кроме того, в городе ведется реконструкция имеющихся и строительство новых участков сетей теплоснабжения общей протяженностью в 753 метра.
Запуск новых котельных позволит отказаться от услуг старой неэффективной фабричной котельной и улучшить качество теплоснабжения и горячего водоснабжения в значительной части города Камешково.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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