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Новости
15.09.2017 17:15

Из-за шквалистого ветра произошло отключение электроснабжения
Сегодня в результате шквального ветра с порывами до 25 м/с произошло отключение электричества в отдельных населенных пунктах Судогодского, Селивановского и Петушинского районов. 
Энергетики филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго» были готовы к подобному развитию событий, сразу после получения прогноза о неблагоприятных погодных условия по предприятию был введён режим повышенной готовности.      
На места повреждений были незамедлительно направлены бригады ремонтно-восстановительные бригады в количестве 12 бригад, 24 человек и 12 единиц техники. В первую очередь специалисты энергокомпании запитывают социально-значимые  объекты, в том числе с применением резервных источников электроснабжения. Энергетики прикладывают все усилия, что восстановить электроснабжение в ближайшее время. Ход восстановительных работ контролирует Штаб «Владимирэнерго». 
В целях информирования населения по вопросам электроснабжения, в том числе при проведении плановых работ, а также в случае возникновения внештатных ситуаций, в ПАО «МРСК Центра и Приволжья» функционирует круглосуточный Контакт-центр. Для получения консультаций и ответов на все возникающие вопросы потребителям Владимирской области следует обращаться по номеру 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).
«Владимирэнерго» предупреждает: смертельно опасно приближаться к провисшим или оборванным проводам. Если на вашем пути лежит оборванный провод, не подходите к нему ближе, чем на 8 метров. Если вы оказались на более близком расстоянии - отходите от провода, не отрывая стопы от земли.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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