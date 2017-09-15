Из-за шквалистого ветра произошло отключение электроснабжения

Сегодня в результате шквального ветра с порывами до 25 м/с произошло отключение электричества в отдельных населенных пунктах Судогодского, Селивановского и Петушинского районов.

Энергетики филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго» были готовы к подобному развитию событий, сразу после получения прогноза о неблагоприятных погодных условия по предприятию был введён режим повышенной готовности.

На места повреждений были незамедлительно направлены бригады ремонтно-восстановительные бригады в количестве 12 бригад, 24 человек и 12 единиц техники. В первую очередь специалисты энергокомпании запитывают социально-значимые объекты, в том числе с применением резервных источников электроснабжения. Энергетики прикладывают все усилия, что восстановить электроснабжение в ближайшее время. Ход восстановительных работ контролирует Штаб «Владимирэнерго».

В целях информирования населения по вопросам электроснабжения, в том числе при проведении плановых работ, а также в случае возникновения внештатных ситуаций, в ПАО «МРСК Центра и Приволжья» функционирует круглосуточный Контакт-центр. Для получения консультаций и ответов на все возникающие вопросы потребителям Владимирской области следует обращаться по номеру 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).

«Владимирэнерго» предупреждает: смертельно опасно приближаться к провисшим или оборванным проводам. Если на вашем пути лежит оборванный провод, не подходите к нему ближе, чем на 8 метров. Если вы оказались на более близком расстоянии - отходите от провода, не отрывая стопы от земли.

Автор: Владимирская служба новостей