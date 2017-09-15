В Судогде отметят Дня леса

Завтра в Судогде отметят Дня леса. В рамках торжеств состоится награждение работников леса, победителей и призёров конкурса профмастерства.

Гостей праздника ожидает насыщенная программа: увлекательная творческая часть, спортивные состязания, марш лесоводов, водные развлечения, посещение загадочного замка Храповицкого, детские аттракционы, показательные выступления, фейерверк и фестиваль бардовской песни «Судогодская осень». На протяжении всего дня на площадке будут работать ярмарочные ряды, чайная веранда и «Гастрономическая лужайка».

Автор: Владимирская служба новостей