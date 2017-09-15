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Новости
15.09.2017 13:02

Добро объединяет!
Завтра во Владимире пройдут основные мероприятия молодежного добровольческого форума ЦФО и регионов России «ДоброСаммит». 
В этот день участников ждет фестиваль-презентация добровольческих проектов, который состоится в Центральном парке культуры и отдыха. Начнется он Парадом студенчества. В праздничном шествии пройдут колонны региональных вузов, в ряды которых встанут более 5000 студентов. 
Продолжится фестивальная программа работой тематических шатров по следующим направлениям: «Молодежь за развитие территорий», «Студенческое творчество», «Молодежный добровольческий патруль полиции», «Патриотическое воспитание», «Молодежный пресс-центр», «Работа с детьми и семьей», «Экологическое воспитание», «Общественные инициативы», «Равные возможности», «Популяризация науки», «Добровольцы ЧС», «Здоровый образ жизни», «Межнациональное согласие» и «Студенческие трудовые отряды». 
На главной сцене фестиваля состоится награждение победителей областного конкурса добровольческих инициатив «Важное дело». Кроме того, в этом году в рамках «ДоброСаммита» пройдет фестиваль уличной культуры и уличных видов спорта «Короли улиц» с соревнованиями по трем дисциплинам: «Брейк-данс», «Роллер-спорт» и «Уличная гимнастика». 
Также гостей фестиваля ждут мастер-классы, тренинги, фитнес-разминки, тренировки по традиционным и экстремальным видам спорта, дегустации, интерактивные программы и соревнования, выставки специальной техники и приборов. В шатрах «Молодежный патруль полиции» и «Волонтеры ЧС» будет открыта регистрация добровольцев в одноименные областные проекты. Подкрепиться все участники смогут бесплатно на полевой кухне.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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