После ДТП девушка впала в кому

Накануне под колеса авто попали 4 пешехода. Два ДТП произошло во Владимире. На Пекинке иномарка сбила сразу двух человек, которые переходили проезжую часть в неустановленном месте. У обоих — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и ушибы. Они были доставлены в больницу. А на улице Тракторная Газель сбила девушку, которая шла по «зебре». Пострадавшая получила ушиб головного мозга и черепно-мозговую травму. Сейчас она находится в реанимации в состоянии комы.

Еще одно ДТП произошло в Лакинске. В результате самопроизвольного движения автобуса под колеса попал 56-летний мужчина. С переломами он был госпитализирован.

Автор: Владимирская служба новостей