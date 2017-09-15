Строительство школы в микрорайоне 8 ЮЗ Владимира продолжается

В администрации Владимирской области рассказали о ходе строительства школы в микрорайоне 8 ЮЗ Владимира. В настоящее время в первом блоке здания выполнена кирпичная кладка стен, установлены окна и утеплён фасад. На 50 процентов завершены работы по созданию кровли, по организации теплоснабжения и электроснабжения. Во втором блоке школы также полностью возведены стены, на 70 процентов выполнены сантехнические работы по прокладке стояков ливневой и бытовой канализации и электромонтажные работы по прокладке внутренних кабельных линий. В заключительной стадии - установка окон. Наполовину выполнен монтаж фундамента третьего блока здания. В четвёртом блоке школы практически завершены работы по установке фундамента и перекрытия подвала, на 60 процентов выполнена кирпичная кладка стен 1 этажа и на 15 процентов - 2 этажа. На 70 процентов завершены работы по оборудованию ливневой канализации.

Автор: Владимирская служба новостей