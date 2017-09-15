6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
15.09.2017 12:20

Строительство школы в микрорайоне 8 ЮЗ Владимира продолжается
В администрации Владимирской области рассказали о ходе строительства школы в микрорайоне 8 ЮЗ Владимира. В настоящее время в первом блоке здания выполнена кирпичная кладка стен, установлены окна и утеплён фасад. На 50 процентов завершены работы по созданию кровли, по организации теплоснабжения и электроснабжения. Во втором блоке школы также полностью возведены стены, на 70 процентов выполнены сантехнические работы по прокладке стояков ливневой и бытовой канализации и электромонтажные работы по прокладке внутренних кабельных линий. В заключительной стадии - установка окон. Наполовину выполнен монтаж фундамента третьего блока здания. В четвёртом блоке школы практически завершены работы по установке фундамента и перекрытия подвала, на 60 процентов выполнена кирпичная кладка стен 1 этажа и на 15 процентов - 2 этажа. На 70 процентов завершены работы по оборудованию ливневой канализации.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт