Ездил по поддельным правам

В Ковровском районе задержан водитель, который ездил по поддельным правам. В ходе проверки было установлено, что ранее мужчина был лишён права управления транспортным средством. Но ездить на машине он не перестал. И для этого приобрел поддельное водительское удостоверение.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело за использование заведомо подложного документа. Максимальной санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде ареста на срок до шести месяцев.

Автор: Владимирская служба новостей