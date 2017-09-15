Моногород Камешково: путь для инвестиций построен

В городе Камешково построена кольцевая дорога, которая обеспечит подъезд к «Индустриальному парку». Ее протяженность - 2,5 км, а ширина – от 8 до 10 метров. Качество дороги заслуживает отличной оценки, а плотность двухслойного асфальта превышает стандартные параметры, что подтвердили лабораторные испытания.

Также работники камешковсокого ДРСУ в кратчайшие сроки благоустроили площадки на местах размещения производственных площадей предприятий-резидентов и провели ремонт подъездных путей к ним. Сделан и двухкилометровый выход на шоссе, ведущее в город Камешково и деревню Волковойно.

Кроме того, планируется ремонт дорожного полотна, ведущего в южную часть посёлка Новки, участков дорог в городе Камешково и к новым очистным сооружениям. Три километра нового покрытия будет уложено на северной объездной дороге.

Автор: Владимирская служба новостей