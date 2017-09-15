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Новости
15.09.2017 10:18

Спасатели предупреждают о дождях, грозах и сильном ветре
Спасатели предупреждают о дождях, грозах и порывах ветра до 20 метров в секунду в ряде регионов Центральной России сегодня. Неблагоприятные погодные условия ожидают Владимирскую, Калужскую, Костромскую области. Дожди, грозы и сильный ветер прогнозируются также на территории Смоленской и Орловской областей. Из-за непогоды повышается вероятность обрывов линий электропередачи и связи, нарушений в системе ЖКХ. Сильный ветер может стать причиной обрушения слабоукрепленных и ветхих конструкций. Спасатели просят владельцев маломерных судов воздержаться от выхода на воду.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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